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Чого чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?
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