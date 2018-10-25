Поки українці сподіваються на зниження цін на бензин, в країні дорожчає автогаз.
Дивися повний текст В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти пояснили, чого чекати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:25
В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти пояснили, чого чекати.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:25
Мне так нравится на 5 грн подняли, а на 50 коп. отпустят, скажите гребные эксперты когда нефть упала в три раза, а доллар поднялся в три раза. Сколько должен был стоить бензин а ЭКСПЭРТЫ?
Зараз переглядають цей форум: lite, nap_qwerty і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|