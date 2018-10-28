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В Україні піднялись ціни на
газ для авто: експерти...

В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:25

В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти...

Пропонуємо до обговорення:
Поки українці сподіваються на зниження цін на бензин, в країні дорожчає автогаз.

Дивися повний текст В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти пояснили, чого чекати.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:25

Мне так нравится на 5 грн подняли, а на 50 коп. отпустят, скажите гребные эксперты когда нефть упала в три раза, а доллар поднялся в три раза. Сколько должен был стоить бензин а ЭКСПЭРТЫ?
drvdrv80
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:56

ПальнеСередняЦіна на заправках
A-9834.42
A-95+34.20
A-9532.54
A-9230.81
ДТ31.53
ДТ+33.45
Газ16.34
29.59SOCAR
34.49WOG
36.27Shell
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