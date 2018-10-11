Відповідні додатки були видалені, а web-сайти внесені в чорний список.
Дивися повний текст Шахраї навчили ботів бути «живими інтернет-користувачами».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:00
Шахраї навчили ботів бути «живими інтернет-користувачами»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї навчили ботів бути «живими інтернет-користувачами».
Додано: Вів 30 жов, 2018 08:57
Re: Шахраї навчили ботів бути «живими інтернет-користувачами
тут на форуме таких "рекламных" ботов, подражающих "умным" людям тьма тьмущая, позовите Google!
|