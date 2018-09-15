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За вересень до банків-банкрутів надійшло майже 500 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:34
Пропонуємо до обговорення:
Протягом вересня на рахунки ліквідованих банків, надійшло 466,6 млн грн.
Дивися повний текст За вересень до банків-банкрутів надійшло майже 500 млн гривень, - ФГВФО
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