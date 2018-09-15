Протягом вересня на рахунки ліквідованих банків, надійшло 466,6 млн грн.
Дивися повний текст За вересень до банків-банкрутів надійшло майже 500 млн гривень, - ФГВФО.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 23:34
За вересень до банків-банкрутів надійшло майже 500 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За вересень до банків-банкрутів надійшло майже 500 млн гривень, - ФГВФО.
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:34
А де інформація про надходження по банку "Форум"???
Так "чесно і прозоро" продають активи вищезгадуваного банку, що до цього часу не спроможні закрити 10% по наступній виплаті для 4-ої черги!
10% червертої черги - це 239 млн.грн., а наторгували на цей момент ТІЛЬКИ 182 млн.грн. !!!
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