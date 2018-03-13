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ІТ-гігантам загрожують
багатомільярдні податки в країнах...

ІТ-гігантам загрожують багатомільярдні податки в країнах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:07

ІТ-гігантам загрожують багатомільярдні податки в країнах...

Пропонуємо до обговорення:
Країни Латинської Америки, включаючи Мексику і Чилі, а також Азії, включаючи Південну Корею і Індію, розглядають можливість введення нових податків на діяльність глобальних високотехнологічних гігантів - таких, як Google і Facebook, пише The Wall Street Journal.

Дивися повний текст ІТ-гігантам загрожують багатомільярдні податки в країнах Азії та Латинської Америки.
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