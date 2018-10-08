Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу, що без того сильно схуд за минулий рік, закінчується разом з 2018 роком.
Дивися повний текст Правила реєстрації податкових накладних змінять — дуже гроші потрібні.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:25
Правила реєстрації податкових накладних змінять — дуже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила реєстрації податкових накладних змінять — дуже гроші потрібні.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:25
даже при злом Азарове так не штормили. 5% от оборота - это какая маржинальность торговли/производства должна быть? Выращивание наркотиков, бордели?
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