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Правила реєстрації податкових
накладних змінять — дуже...

Правила реєстрації податкових накладних змінять — дуже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:25

Правила реєстрації податкових накладних змінять — дуже...

Пропонуємо до обговорення:
Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу, що без того сильно схуд за минулий рік, закінчується разом з 2018 роком.

Дивися повний текст Правила реєстрації податкових накладних змінять — дуже гроші потрібні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:25

даже при злом Азарове так не штормили. 5% от оборота - это какая маржинальность торговли/производства должна быть? Выращивание наркотиков, бордели?
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:56

а мы их душили душили...
Тракторист
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