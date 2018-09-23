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Microsoft випередила Amazon
в рейтингу найдорожчих...

Microsoft випередила Amazon в рейтингу найдорожчих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:27

Microsoft випередила Amazon в рейтингу найдорожчих...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft повернула собі друге місце в рейтингу найдорожчих публічних компаній світу, випередивши Amazon.

Дивися повний текст Microsoft випередила Amazon в рейтингу найдорожчих компаній світу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:27

и все три компании в США...
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:39

  -Segey- написав:и все три компании в США...

Пока США могут скупать мозги и ресурсы со всего мира за доллары то так и будет
makishin60
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