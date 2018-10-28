Профіцит державного бюджету України в січні-вересні 2018 року склав 7,329 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба України (ДКСУ).
Дивися повний текст Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7 млрд грн - Держказначейство.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:28
Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7 млрд грн - Держказначейство.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:28
Включать в доходы бюджета кредиты и рапортовать о профиците- это очень сильный ход)))
По эффективности равен отчетам налоговой об огромных прибылях, в результате наложения штрафов на бизнес...
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