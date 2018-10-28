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Держбюджет в Україні за 9 міс.
зведено з профіцитом у 7...

Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:28

Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7...

Пропонуємо до обговорення:
Профіцит державного бюджету України в січні-вересні 2018 року склав 7,329 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба України (ДКСУ).

Дивися повний текст Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7 млрд грн - Держказначейство.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:28

Включать в доходы бюджета кредиты и рапортовать о профиците- это очень сильный ход)))
По эффективности равен отчетам налоговой об огромных прибылях, в результате наложения штрафов на бизнес...
Cris
 
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