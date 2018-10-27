Товарообіг між Україною і США в січні-серпні поточного року зріс на 16% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 2,6 млрд доларів США.
Дивися повний текст Товарообіг між Україною та США цього року перевищив $2,5 млрд - Кубів.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:30
Товарообіг між Україною та США цього року перевищив $2,5...
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Дивися повний текст Товарообіг між Україною та США цього року перевищив $2,5 млрд - Кубів.
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:30
Правильно электровозы GE + уголь + оружие с их стороны, а мы туда поставили что?
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