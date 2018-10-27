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Товарообіг між Україною та США
цього року перевищив $2,5...

Товарообіг між Україною та США цього року перевищив $2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:30

Товарообіг між Україною та США цього року перевищив $2,5...

Пропонуємо до обговорення:
Товарообіг між Україною і США в січні-серпні поточного року зріс на 16% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 2,6 млрд доларів США.

Дивися повний текст Товарообіг між Україною та США цього року перевищив $2,5 млрд - Кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:30

Правильно электровозы GE + уголь + оружие с их стороны, а мы туда поставили что?
arturkamd
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