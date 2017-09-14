RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардепи хочуть заборонити
імпорт автомобілів з Росії

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Три народних депутата України із Закарпатської області направили прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману депутатський запит з вимогою заборонити імпорт в Україну російських автомобілів.

Дивися повний текст Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85314
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49

"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."

А может в консерватории подправить ?
Igorten
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:30

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

особенно умиляет "поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности". Это где они такие предприятия нашли, да чтобы еще и работающие были? И почему эти "предприятия" не беспокоит засилье 6лях и дешевой растаможки еврохлама?
sequence
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 29.12.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:51

60% процентов идет запчастей с России , 50% транспорта , все ГАЗельки дут с России , интересно запчасти российские будут закупать через Польшу для военной техники в 2 раза дороже , ? Сколько же недалеких людей сидит в этих депутатах , жуть .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 03.10.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 400, 401, 402
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4014 206058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 11:05
Волгарь
Американські компанії хочуть згорнути виробництво в...
R2 » Вів 30 жов, 2018 09:50
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 09:51
jeugen
В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
R2 » Пон 29 жов, 2018 16:26
4 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 09:51
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4978)
30.10.2018 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.