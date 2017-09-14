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Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Три народних депутата України із Закарпатської області направили прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману депутатський запит з вимогою заборонити імпорт в Україну російських автомобілів.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49
"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."
А может в консерватории подправить ?
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Igorten
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:30
особенно умиляет "поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности". Это где они такие предприятия нашли, да чтобы еще и работающие были? И почему эти "предприятия" не беспокоит засилье 6лях и дешевой растаможки еврохлама?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:51
60% процентов идет запчастей с России , 50% транспорта , все ГАЗельки дут с России , интересно запчасти российские будут закупать через Польшу для военной техники в 2 раза дороже , ? Сколько же недалеких людей сидит в этих депутатах , жуть .
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makishin60
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