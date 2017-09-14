RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардепи хочуть заборонити
імпорт автомобілів з Росії

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Три народних депутата України із Закарпатської області направили прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману депутатський запит з вимогою заборонити імпорт в Україну російських автомобілів.

Дивися повний текст Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85322
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49

"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."

А может в консерватории подправить ?
Igorten
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:30

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

особенно умиляет "поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности". Это где они такие предприятия нашли, да чтобы еще и работающие были? И почему эти "предприятия" не беспокоит засилье 6лях и дешевой растаможки еврохлама?
sequence
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 29.12.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:51

60% процентов идет запчастей с России , 50% транспорта , все ГАЗельки дут с России , интересно запчасти российские будут закупать через Польшу для военной техники в 2 раза дороже , ? Сколько же недалеких людей сидит в этих депутатах , жуть .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 03.10.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:02

  sequence написав:особенно умиляет "поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности". Это где они такие предприятия нашли, да чтобы еще и работающие были? И почему эти "предприятия" не беспокоит засилье 6лях и дешевой растаможки еврохлама?

Когда начент обычных людей в своем большинстве волновать, тогда и депутатов.
Как удто эти б*** с неба берутся, а не кто-то теряет совесть и идёт на преступление и обворовывание государства и пенсионеров.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 27.08.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:03

  makishin60 написав:60% процентов идет запчастей с России , 50% транспорта , все ГАЗельки дут с России , интересно запчасти российские будут закупать через Польшу для военной техники в 2 раза дороже , ? Сколько же недалеких людей сидит в этих депутатах , жуть .

Не умнее избирателей.
Происхождение российское - это как раз всеравно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 27.08.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:07

  Igorten написав:"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."

А может в консерватории подправить ?

Думаю, тебе безопаснее и еффективнее защищать агрессора будет на на этом сайте нам каментами желчными, а билетом на поезд на запоребрик.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 27.08.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:13

  locustsucol написав:Когда начент обычных людей в своем большинстве волновать, тогда и депутатов.
Как удто эти б*** с неба берутся, а не кто-то теряет совесть и идёт на преступление и обворовывание государства и пенсионеров.

лично вы отказываетесь принимать доставку товара, привезенного на Газели? Вот только четко - да или нет, без всяких отмазок.
Русские тачки берут не от хорошей жизни - а там, где можно не только дешево купить, но и дешево отремонтировать и обслужить. Потребителям, а это явно не те пара депутатов-параноиков, в большинстве плевать, на каких грузовиках возится груз и на каких ПАЗ-ах их развозят в села
sequence
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 29.12.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:43

Ничего личного.Роберт Иванович, является автором закона №3251 о внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств. Об удешевлении пошлины на ввозные автомобили из Европы.
nik1
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:50

А запустить экономику, привлечь инвестиции они не хотят?
Пригласить автопроизводителей, дать им льготы на 10 лет они не хотят? Построить дороги хотя бы в Киеве?
С..ки
Rainbow
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 401, 402, 403
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4025 206292
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 15:54
Волгарь
В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
R2 » Пон 29 жов, 2018 16:26
5 213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 12:38
барабашов
Американські компанії хочуть згорнути виробництво в...
R2 » Вів 30 жов, 2018 09:50
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 09:51
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63127)
30.10.2018 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.