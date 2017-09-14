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Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Три народних депутата України із Закарпатської області направили прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману депутатський запит з вимогою заборонити імпорт в Україну російських автомобілів.
Дивися повний текст Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:49
"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."
А может в консерватории подправить ?
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Igorten
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:30
особенно умиляет "поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности". Это где они такие предприятия нашли, да чтобы еще и работающие были? И почему эти "предприятия" не беспокоит засилье 6лях и дешевой растаможки еврохлама?
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sequence
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:51
60% процентов идет запчастей с России , 50% транспорта , все ГАЗельки дут с России , интересно запчасти российские будут закупать через Польшу для военной техники в 2 раза дороже , ? Сколько же недалеких людей сидит в этих депутатах , жуть .
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makishin60
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:02
sequence написав:
особенно умиляет "поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности". Это где они такие предприятия нашли, да чтобы еще и работающие были? И почему эти "предприятия" не беспокоит засилье 6лях и дешевой растаможки еврохлама?
Когда начент обычных людей в своем большинстве волновать, тогда и депутатов.
Как удто эти б*** с неба берутся, а не кто-то теряет совесть и идёт на преступление и обворовывание государства и пенсионеров.
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locustsucol
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:03
makishin60 написав:
60% процентов идет запчастей с России , 50% транспорта , все ГАЗельки дут с России , интересно запчасти российские будут закупать через Польшу для военной техники в 2 раза дороже , ? Сколько же недалеких людей сидит в этих депутатах , жуть .
Не умнее избирателей.
Происхождение российское - это как раз всеравно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.
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locustsucol
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:07
Igorten написав:
"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."
А может в консерватории подправить ?
Думаю, тебе безопаснее и еффективнее защищать агрессора будет на на этом сайте нам каментами желчными, а билетом на поезд на запоребрик.
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locustsucol
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:13
locustsucol написав:
Когда начент обычных людей в своем большинстве волновать, тогда и депутатов.
Как удто эти б*** с неба берутся, а не кто-то теряет совесть и идёт на преступление и обворовывание государства и пенсионеров.
лично вы отказываетесь принимать доставку товара, привезенного на Газели? Вот только четко - да или нет, без всяких отмазок.
Русские тачки берут не от хорошей жизни - а там, где можно не только дешево купить, но и дешево отремонтировать и обслужить. Потребителям, а это явно не те пара депутатов-параноиков, в большинстве плевать, на каких грузовиках возится груз и на каких ПАЗ-ах их развозят в села
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sequence
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:43
Ничего личного.Роберт Иванович, является автором закона №3251 о внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств. Об удешевлении пошлины на ввозные автомобили из Европы.
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nik1
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:50
А запустить экономику, привлечь инвестиции они не хотят?
Пригласить автопроизводителей, дать им льготы на 10 лет они не хотят? Построить дороги хотя бы в Киеве?
С..ки
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Rainbow
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