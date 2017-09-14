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Нардепи хочуть заборонити
імпорт автомобілів з Росії

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

  locustsucol написав:серавно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.

предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!
Sunny256
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30

  Sunny256 написав:
  locustsucol написав:серавно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.

предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!


а вы не путайте государственный интерес и ваших личных овец)))
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