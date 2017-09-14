Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Igorten написав:"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."
А может в консерватории подправить ?
Думаю, тебе безопаснее и еффективнее защищать агрессора будет на на этом сайте нам каментами желчными, а билетом на поезд на запоребрик.
Супрун рекомендует побольше жидкости пить и все наладится, попробуйте
Surfer написав:Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине? Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше. Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.