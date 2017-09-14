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Нардепи хочуть заборонити
імпорт автомобілів з Росії

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

  locustsucol написав:серавно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.

предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!
Sunny256
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30

  Sunny256 написав:
  locustsucol написав:серавно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.

предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!


а вы не путайте государственный интерес и ваших личных овец)))
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:32

на пятый год войны приходят такие мысли и то до сих пор лишь единицам... Та это надо было сделать на второй неделе...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:46

  locustsucol написав:
  Igorten написав:"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."

А может в консерватории подправить ?

Думаю, тебе безопаснее и еффективнее защищать агрессора будет на на этом сайте нам каментами желчными, а билетом на поезд на запоребрик.


Супрун рекомендует побольше жидкости пить и все наладится, попробуйте :)
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:47

  Surfer написав:Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.

На 100% согласен со всеми!
Только вот один вопрос по сути:
https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 91862.html

Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине?
Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше.
Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.

Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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