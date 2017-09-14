предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17
Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:32
на пятый год войны приходят такие мысли и то до сих пор лишь единицам... Та это надо было сделать на второй неделе...
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09
Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:46
Супрун рекомендует побольше жидкости пить и все наладится, попробуйте
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:47
На 100% согласен со всеми!
Только вот один вопрос по сути:
Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине?
Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше.
Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.
Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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