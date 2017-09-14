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Нардепи хочуть заборонити
імпорт автомобілів з Росії

Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

  locustsucol написав:серавно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.

предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!
Sunny256
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30

  Sunny256 написав:
  locustsucol написав:серавно из какой страны поставляется в Украину - проверяется страна-изготовитель.

предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!


а вы не путайте государственный интерес и ваших личных овец)))
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:32

на пятый год войны приходят такие мысли и то до сих пор лишь единицам... Та это надо было сделать на второй неделе...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09

Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:46

  locustsucol написав:
  Igorten написав:"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."

А может в консерватории подправить ?

Думаю, тебе безопаснее и еффективнее защищать агрессора будет на на этом сайте нам каментами желчными, а билетом на поезд на запоребрик.


Супрун рекомендует побольше жидкости пить и все наладится, попробуйте :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:47

  Surfer написав:Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.

На 100% согласен со всеми!
Только вот один вопрос по сути:
https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 91862.html

Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине?
Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше.
Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.

Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:53

  Kudrjavuy написав:
  Surfer написав:Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.

На 100% согласен со всеми!
Только вот один вопрос по сути:
https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 91862.html

Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине?
Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше.
Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.

Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.

Ответ очень простой - ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТО. Ведь любой российский автомобиль сейчас - это иномарка с локализацией автокомпонентов от 10 до 90%
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:26

  Волгарь написав:Ответ очень простой - ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТО. Ведь любой российский автомобиль сейчас - это иномарка с локализацией автокомпонентов от 10 до 90%

Только для Вас, как представителя страны-Агрессора, писающего кипятком от слова "СССР", я приведу маленький ракурс в историю.
1. В СССР автотранспорт был весь с "ино", за исключением ЗАЗа
2. ГАЗ - строили Амеры.
3. АЗЛК - контрибуционный Опель
4. ТАЗ - Фиат(под модель 1966года)
5. ЗАЗ - отечественный - украинский.

На сегодня, РФ собирает лишь лицензированный или на базе американского производства.
В Украине существует - пока не уничтожено полностью, но форсируется данный процесс по аналогу РФ.
В чём и "проблемы" - и суть обсуждения.(отсутствие длинных кредитов, правовая вакханалия с лицензированием и пр.)
Со своей стороны, Вы вправе вставить "5 копеек" о "МАРУСЕ". - И Вас пошлют туда же!
Отсюда - это не Ваш форум "по способности восприятия".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:43

Только для Вас, как представителя страны-Агрессора, писающего кипятком от слова "СССР", я приведу маленький ракурс в историю.
1. В СССР автотранспорт был весь с "ино", за исключением ЗАЗа

Верно - это был комбайновый завод
2. ГАЗ - строили Амеры.

Милай, я сижу в офисе в 1,5 км от территории ГАЗа, и прекрасно знаю, как там идут дела. С момента постройки все оборудования там сменилось минимум 5 раз, и сейчас там в режиме промсборки собирают машины едва ли не 5-6 марок.
3. АЗЛК - контрибуционный Опель

Не работает
4. ТАЗ - Фиат(под модель 1966года)

Был, а сейчас ВАЗ - часть огромного концерна, собирающий очень неплохие по качеству машины
4. ЗАЗ - отечественный - украинский.

А как же ЗАЗ-968, на котором пришлось поездить - просто шедевр конструкторской мысли.
На сегодня, РФ собирает лишь лицензированный и на базе американского производства.

Отнюдь, просто почитайте
Автомобильная промышленность России
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B8
В Украине существует - пока не уничтожено полностью, но форсируется данный процесс по аналогу РФ.

Как сказать
Motor vehicle production in Ukraine (units)
2018 Jan.-Aug - 5 094
http://ukrautoprom.com.ua/wp-content/up ... %D0%B8.pdf
В России столько собирают меньше чем за ДЕНЬ.
В чём и "проблемы" - и суть обсуждения.(отсутствие длинных кредитов, правовая вакханалия с лицензированием и пр.)

Это не главное - буржуи не идут.
Со своей стороны, Вы вправе вставить "5 копеек" о "МАРУСЕ". - И Вас пошлют туда же!
Отсюда - это не Ваш форум "по способности восприятия".

Вы не правы - я тут 6 лет, и каждый десятый пост в среднем получает лайк
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:08

  Волгарь написав:Милай, я сижу в офисе в 1,5 км от территории ГАЗа,

Дальше можно не читать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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