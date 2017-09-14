предлагаю начать с газа, который поставляется у Украину.
Проверить на предмет российского происхождения!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17
Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:32
на пятый год войны приходят такие мысли и то до сих пор лишь единицам... Та это надо было сделать на второй неделе...
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09
Re: Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:46
Супрун рекомендует побольше жидкости пить и все наладится, попробуйте
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:47
На 100% согласен со всеми!
Только вот один вопрос по сути:
Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине?
Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше.
Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.
Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:53
Ответ очень простой - ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТО. Ведь любой российский автомобиль сейчас - это иномарка с локализацией автокомпонентов от 10 до 90%
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:26
Только для Вас, как представителя страны-Агрессора, писающего кипятком от слова "СССР", я приведу маленький ракурс в историю.
1. В СССР автотранспорт был весь с "ино", за исключением ЗАЗа
2. ГАЗ - строили Амеры.
3. АЗЛК - контрибуционный Опель
4. ТАЗ - Фиат(под модель 1966года)
5. ЗАЗ - отечественный - украинский.
На сегодня, РФ собирает лишь лицензированный или на базе американского производства.
В Украине существует - пока не уничтожено полностью, но форсируется данный процесс по аналогу РФ.
В чём и "проблемы" - и суть обсуждения.(отсутствие длинных кредитов, правовая вакханалия с лицензированием и пр.)
Со своей стороны, Вы вправе вставить "5 копеек" о "МАРУСЕ". - И Вас пошлют туда же!
Отсюда - это не Ваш форум "по способности восприятия".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:43
Верно - это был комбайновый завод
Милай, я сижу в офисе в 1,5 км от территории ГАЗа, и прекрасно знаю, как там идут дела. С момента постройки все оборудования там сменилось минимум 5 раз, и сейчас там в режиме промсборки собирают машины едва ли не 5-6 марок.
Не работает
Был, а сейчас ВАЗ - часть огромного концерна, собирающий очень неплохие по качеству машины
А как же ЗАЗ-968, на котором пришлось поездить - просто шедевр конструкторской мысли.
Отнюдь, просто почитайте
Автомобильная промышленность России
Как сказать
Motor vehicle production in Ukraine (units)
2018 Jan.-Aug - 5 094
В России столько собирают меньше чем за ДЕНЬ.
Это не главное - буржуи не идут.
Вы не правы - я тут 6 лет, и каждый десятый пост в среднем получает лайк
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:08
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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