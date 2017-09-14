Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії
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Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Igorten написав:"В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации."
А может в консерватории подправить ?
Думаю, тебе безопаснее и еффективнее защищать агрессора будет на на этом сайте нам каментами желчными, а билетом на поезд на запоребрик.
Супрун рекомендует побольше жидкости пить и все наладится, попробуйте
Surfer написав:Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине? Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше. Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.
Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Surfer написав:Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.
Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине? Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше. Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.
Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.
Ответ очень простой - ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТО. Ведь любой российский автомобиль сейчас - это иномарка с локализацией автокомпонентов от 10 до 90%
Волгарь написав:Ответ очень простой - ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТО. Ведь любой российский автомобиль сейчас - это иномарка с локализацией автокомпонентов от 10 до 90%
Только для Вас, как представителя страны-Агрессора, писающего кипятком от слова "СССР", я приведу маленький ракурс в историю. 1. В СССР автотранспорт был весь с "ино", за исключением ЗАЗа 2. ГАЗ - строили Амеры. 3. АЗЛК - контрибуционный Опель 4. ТАЗ - Фиат(под модель 1966года) 5. ЗАЗ - отечественный - украинский.
На сегодня, РФ собирает лишь лицензированный или на базе американского производства. В Украине существует - пока не уничтожено полностью, но форсируется данный процесс по аналогу РФ. В чём и "проблемы" - и суть обсуждения.(отсутствие длинных кредитов, правовая вакханалия с лицензированием и пр.) Со своей стороны, Вы вправе вставить "5 копеек" о "МАРУСЕ". - И Вас пошлют туда же! Отсюда - это не Ваш форум "по способности восприятия".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Только для Вас, как представителя страны-Агрессора, писающего кипятком от слова "СССР", я приведу маленький ракурс в историю. 1. В СССР автотранспорт был весь с "ино", за исключением ЗАЗа
Верно - это был комбайновый завод
2. ГАЗ - строили Амеры.
Милай, я сижу в офисе в 1,5 км от территории ГАЗа, и прекрасно знаю, как там идут дела. С момента постройки все оборудования там сменилось минимум 5 раз, и сейчас там в режиме промсборки собирают машины едва ли не 5-6 марок.
3. АЗЛК - контрибуционный Опель
Не работает
4. ТАЗ - Фиат(под модель 1966года)
Был, а сейчас ВАЗ - часть огромного концерна, собирающий очень неплохие по качеству машины
4. ЗАЗ - отечественный - украинский.
А как же ЗАЗ-968, на котором пришлось поездить - просто шедевр конструкторской мысли.
На сегодня, РФ собирает лишь лицензированный и на базе американского производства.
Волгарь написав:Милай, я сижу в офисе в 1,5 км от территории ГАЗа,
Дальше можно не читать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.