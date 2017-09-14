Нардепи хочуть заборонити імпорт автомобілів з Росії

Kudrjavuy написав:

Surfer написав: Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора. Давно пора было это сделать. Странно что только сейчас об этом говорят - под выборы что ли ? Что касается "газелек" - самый убогий транспорт , благо есть чем заменить - вариантов уйма. Хватит ездить на этих чудовищных скотовозхах, тем более из страны агрессора.

Конкретно, кто и за чем не позволяет производить доступный и качественный транспорт в Украине?

На 100% согласен со всеми!Только вот один вопрос по сути:Данный ответ имеет конкретные фамилии как в ВР Украины, так и выше.Спасибо за чёткий перечень фамилий с указанием офшорных счетов, схем, методов привлечения рабского труда этнического украинца.Результатом чего явилась полная деиндустриализация автомобилестроения(проектных, научных, производственных, эксплуатационных, ...учреждений) в Украине.