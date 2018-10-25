|
|
Американські компанії хочуть згорнути виробництво в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Багато компаній з американським капіталом розглядають варіант перенесення виробничих потужностей з Китаю в інші країни через скорочення доходів внаслідок торгової війни Сполучених Штатів Америки і КНР.
Дивися повний текст Американські компанії хочуть згорнути виробництво в Китаї, - Reuters
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85314
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:51
І тут з*являється Україна з її китайськими з/п в 300-500 долл/міс. Але є і конкуренти - це Індія та країни Африки.
Тому треба боротися за своє майбутнє. Можливо станемо такими ж як і Китай. Сильними і прогресуючими.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор