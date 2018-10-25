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Американські компанії хочуть
згорнути виробництво в...

Американські компанії хочуть згорнути виробництво в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:50

Американські компанії хочуть згорнути виробництво в...

Пропонуємо до обговорення:
Багато компаній з американським капіталом розглядають варіант перенесення виробничих потужностей з Китаю в інші країни через скорочення доходів внаслідок торгової війни Сполучених Штатів Америки і КНР.

Дивися повний текст Американські компанії хочуть згорнути виробництво в Китаї, - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:51

І тут з*являється Україна з її китайськими з/п в 300-500 долл/міс. Але є і конкуренти - це Індія та країни Африки.
Тому треба боротися за своє майбутнє. Можливо станемо такими ж як і Китай. Сильними і прогресуючими.
jeugen
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