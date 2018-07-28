Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
Дивися повний текст Суд завершив дебати у справі Януковича.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:34
Суд завершив дебати у справі Януковича
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд завершив дебати у справі Януковича.
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:34
судом это назвать сложно, так что если украинский суд не оправдает Януковича, то тогда это зделает ЕСПЧ...
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