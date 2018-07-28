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Суд завершив дебати
у справі Януковича

Суд завершив дебати у справі Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:34

Суд завершив дебати у справі Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Дивися повний текст Суд завершив дебати у справі Януковича.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:34

судом это назвать сложно, так что если украинский суд не оправдает Януковича, то тогда это зделает ЕСПЧ...
Тракторист
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