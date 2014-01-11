Прокат автомобилей в Киеве: условия на аренду авто в Киеве б

Додано: Вів 30 жов, 2018 12:43

Взять авто в аренду в Украине может любой совершеннолетний гражданин, которому исполнился уже 21 год и он имеет минимум 1 год водительского стажа. Также, при оформлении аренды автомобилей, необходимо предъявить водительское удостоверение, паспорт, код ИНН, загранпаспорт, именную банковскую карту.



Также Вам понадобится кредитная карта, поскольку проверяется платежеспособность работником компании. С нее снимут некоторую сумму и заморозят до той поры, пока авто не вернется обратно с аренды.



Во всем мире актуально, что аренда авто на длительный период обходится дешевле, нежели посуточно. К примеру, если брать в аренду авто в Киеве на неделю или несколько недель, экономия составит в пределах 20 % по сравнению с суточной стоимостью. Ну а если автомобиль понадобится Вам по срокам меньше, чем Вы рассчитывали и оплатили, средства обратно не возвращаются. Поэтому лучше правильно и рационально рассчитывать период аренды авто.



Аренда автомобилей проходит с обязательным страхованием ответственности. Страховку можно оформить где угодно, в том числе и в прокатной фирме. В случае аварии, произошедшей не по вине водителя, обязательное страхование покрывает нанесенный ущерб по машине на прокат. Кроме этого, предлагают и иные варианты страховок сотрудниками компаний-прокатчиков.



Взять в прокат авто можно как с водителем, так и без. В аренду будет предоставлена чистая машина, с полным баком топлива. Вернуть ее необходимо в том же состоянии. Если взятое в прокат авто будет возвращено позже, чем на 2 часа после указанного срока, аренда оплачивается по тарифу следующих суток.



Обращаясь в компанию VIP CAR вы получаете лучшие цены на аренду авто без водителя или с водителем. Для наших дорогих клиентов будет обеспечен достойный сервис.