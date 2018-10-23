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Wizz Air відкриває 5 нових
рейсів з 3 українських аеропортів

Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49

Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49

очень востребовано направление Киев-Вена, вот только что-то невидно там билетов по 9,99 евро...
Тракторист
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