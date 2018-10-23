Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49
Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів.
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49
очень востребовано направление Киев-Вена, вот только что-то невидно там билетов по 9,99 евро...
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:52
Тракторист
В СкайСканере что то вообще на ноябрь билетов по 9,9 евро нет никуда. Ни Киева ни Львова..
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:11
Re: Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропо
Очередное вранье от нечистоплотного Визза, лишь бы лишний раз пропиариться.
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:06
Re: Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропо
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