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Wizz Air відкриває 5 нових
рейсів з 3 українських аеропортів

Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49

Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропортів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49

очень востребовано направление Киев-Вена, вот только что-то невидно там билетов по 9,99 евро...
Тракторист
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Тракторист
В СкайСканере что то вообще на ноябрь билетов по 9,9 евро нет никуда. Ни Киева ни Львова..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:11

Re: Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропо

Очередное вранье от нечистоплотного Визза, лишь бы лишний раз пропиариться.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:06

Re: Wizz Air відкриває 5 нових рейсів з 3 українських аеропо

  Тракторист написав:очень востребовано направление Киев-Вена, вот только что-то невидно там билетов по 9,99 евро...

Увы, кто не успел, тот опоздал и оплатит своими 70 еврами в т.ч. и перелет "везунчиков" :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:21

нет по 10 евро
zakoni_com_ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:50

  zakoni_com_ua написав:нет по 10 евро

похоже авторы статьи описались и вместо 19,99 написали 9,99...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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