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За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Статки найбагатшої людини на планеті - засновника і власника торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса - зменшилася за два дні відразу на $19,2 млрд. Це новий рекорд фінансових втрат серед мультимиллиардеров за такий короткий термін
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:10
мультимиллиардеров
біднішими
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