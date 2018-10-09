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За 2 дні найбагатша
людина втратила $19 млрд

За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:10

За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Статки найбагатшої людини на планеті - засновника і власника торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса - зменшилася за два дні відразу на $19,2 млрд. Це новий рекорд фінансових втрат серед мультимиллиардеров за такий короткий термін

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:10

мультимиллиардеров
біднішими
vasil_opechenick
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:27

цікаво в якому році появиться перший трильйонер на планеті Земля!
ваші ставки пані та панове!
greenozon
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