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За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Статки найбагатшої людини на планеті - засновника і власника торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса - зменшилася за два дні відразу на $19,2 млрд. Це новий рекорд фінансових втрат серед мультимиллиардеров за такий короткий термін
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R2
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:10
мультимиллиардеров
біднішими
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vasil_opechenick
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:27
цікаво в якому році появиться перший трильйонер на планеті Земля!
ваші ставки пані та панове!
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greenozon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:54
greenozon написав:
цікаво в якому році появиться перший трильйонер на планеті Земля!
ваші ставки пані та панове!
Это уже давно случилось ! Просто не так публично
На данный момент состояние клана Ротшильдов примерно оценивается около 4 000 млрд баксов, Рокфеллеров - 3000 млрд баксов.
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LutsMan
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:11
LutsMan написав: greenozon написав:
цікаво в якому році появиться перший трильйонер на планеті Земля!
ваші ставки пані та панове!
Это уже давно случилось ! Просто не так публично
На данный момент состояние клана Ротшильдов примерно оценивается около 4 000 млрд баксов, Рокфеллеров - 3000 млрд баксов.
А кем оценивается?
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 05:06
Faceless написав: LutsMan написав: greenozon написав:
цікаво в якому році появиться перший трильйонер на планеті Земля!
ваші ставки пані та панове!
Это уже давно случилось ! Просто не так публично
На данный момент состояние клана Ротшильдов примерно оценивается около 4 000 млрд баксов, Рокфеллеров - 3000 млрд баксов.
А кем оценивается?
Мужиком каким-то.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:52
LutsMan написав:
Это уже давно случилось ! Просто не так публично
На данный момент состояние клана Ротшильдов примерно оценивается около 4 000 млрд баксов, Рокфеллеров - 3000 млрд баксов.
В таком случае, все акционеры Федрезерва/частные банки обладают белимитным состоянием в валюте доллар. Это как прикоснуться к бесконечности
)
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sequence
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