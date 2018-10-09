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За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46
Sommer написав:
Да, ты много чего пропустил...
тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?
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