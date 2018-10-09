За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд

тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06
Он их и не потерял. Он их недополучил, если бы решил продать все свои акции. Но если бы он выбросил на рынок все свои акции, то цена бы тоже обвалилась. Да и вообще, разве он собирался избавляться от акций? Так что все эти "новости" о потерях миллиардов - фигня полная.
По поводу обвала. Компания не платит дивиденды (и вряд ли начнет в обозримом будущем). Вся надежда спекулей на рост курса акций за счет роста показателей деятельности и веры в светлое будущее. Вполне вероятно, что еще будет рост. Безосу было бы выгоднее тупо скупить упавшие акции, чем тратить кэш на поддержку спекулей.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23
Блин, ты реально не знаешь, чем занимается Амазон?
Это даже если не учитывать, что изначально речь шла о Безосе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:27
крупнейший маркетплейс в мире. плюс логистика, услуги облачных вычислений и многое другое
главное оружие рашистов - ложь
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