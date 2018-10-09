За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд

Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06

Dobrofey написав: Что-то нелогично получается. Снижение прогнозируемой выручки на 1% повлекло обвал акций на 15%. Выходит, Безосу выгоднее было тупо скупить дополнительно за свои деньги продукцию своей компании на 500 лямов и благодаря этому не потерять 20 лярдов. Что-то нелогично получается. Снижение прогнозируемой выручки на 1% повлекло обвал акций на 15%. Выходит, Безосу выгоднее было тупо скупить дополнительно за свои деньги продукцию своей компании на 500 лямов и благодаря этому не потерять 20 лярдов.

Он их и не потерял. Он их недополучил, если бы решил продать все свои акции. Но если бы он выбросил на рынок все свои акции, то цена бы тоже обвалилась. Да и вообще, разве он собирался избавляться от акций? Так что все эти "новости" о потерях миллиардов - фигня полная.По поводу обвала. Компания не платит дивиденды (и вряд ли начнет в обозримом будущем). Вся надежда спекулей на рост курса акций за счет роста показателей деятельности и веры в светлое будущее. Вполне вероятно, что еще будет рост. Безосу было бы выгоднее тупо скупить упавшие акции, чем тратить кэш на поддержку спекулей.