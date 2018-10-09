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За 2 дні найбагатша
людина втратила $19 млрд

За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46

  Sommer написав:Да, ты много чего пропустил...

тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06

  Dobrofey написав:Что-то нелогично получается. Снижение прогнозируемой выручки на 1% повлекло обвал акций на 15%. Выходит, Безосу выгоднее было тупо скупить дополнительно за свои деньги продукцию своей компании на 500 лямов и благодаря этому не потерять 20 лярдов.

Он их и не потерял. Он их недополучил, если бы решил продать все свои акции. Но если бы он выбросил на рынок все свои акции, то цена бы тоже обвалилась. Да и вообще, разве он собирался избавляться от акций? Так что все эти "новости" о потерях миллиардов - фигня полная.
По поводу обвала. Компания не платит дивиденды (и вряд ли начнет в обозримом будущем). Вся надежда спекулей на рост курса акций за счет роста показателей деятельности и веры в светлое будущее. Вполне вероятно, что еще будет рост. Безосу было бы выгоднее тупо скупить упавшие акции, чем тратить кэш на поддержку спекулей.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23

  sequence написав:
  Sommer написав:Да, ты много чего пропустил...

тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?


Блин, ты реально не знаешь, чем занимается Амазон?

Это даже если не учитывать, что изначально речь шла о Безосе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:27

  sequence написав:
  Sommer написав:Да, ты много чего пропустил...

тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?


крупнейший маркетплейс в мире. плюс логистика, услуги облачных вычислений и многое другое
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:13

  trololo написав:
  sequence написав:
  Sommer написав:Да, ты много чего пропустил...

тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?


крупнейший маркетплейс в мире. плюс логистика, услуги облачных вычислений и многое другое

до полного комплекта торговца воздухом не хватает сотовой связи и высокочастотного трейдинга. Потому и акции весьма волатильны - воздух он такой: сегодня ты, завтра Ebay, послезавтра Алибаба и т.д.
"..То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет.."
sequence
 
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  #<12
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