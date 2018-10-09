За 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд

тогда просвятите, что производит Амазон? То же, что и "Новая Почта" у нас, господин неватник?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06
Он их и не потерял. Он их недополучил, если бы решил продать все свои акции. Но если бы он выбросил на рынок все свои акции, то цена бы тоже обвалилась. Да и вообще, разве он собирался избавляться от акций? Так что все эти "новости" о потерях миллиардов - фигня полная.
По поводу обвала. Компания не платит дивиденды (и вряд ли начнет в обозримом будущем). Вся надежда спекулей на рост курса акций за счет роста показателей деятельности и веры в светлое будущее. Вполне вероятно, что еще будет рост. Безосу было бы выгоднее тупо скупить упавшие акции, чем тратить кэш на поддержку спекулей.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23
Блин, ты реально не знаешь, чем занимается Амазон?
Это даже если не учитывать, что изначально речь шла о Безосе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:27
крупнейший маркетплейс в мире. плюс логистика, услуги облачных вычислений и многое другое
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:13
до полного комплекта торговца воздухом не хватает сотовой связи и высокочастотного трейдинга. Потому и акции весьма волатильны - воздух он такой: сегодня ты, завтра Ebay, послезавтра Алибаба и т.д.
"..То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет.."
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:13
(фейспалм)
Ты подобную фигню рассказывай где-нибудь вконтактиках - там девочки будут уважительно смотреть на человека, использующего слово "волатильный".
Здесь все-таки финансовый форум (местами), так что не позорься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:29
увы, меня нет в соцсетях, девочек, соответственно тоже.
Чем вам слово "волатильность" смущает? Мне оно тоже не нравится, хорошо - русифицируем в "изменчивость". "Изменчивость цены", допишем еще одно слово, специально для "девочек".
Не хотелось бы переходить на личности, но коль я для вас "ты", то вы, собственно, из какого "Морган Стенли" на данный форум сбежали. Или из одной известной больницы на Фрунзе?
Хоть я не финансист, но весьма любопытный и финансовые новости читаю на Блумберге или CNBC - но у вас источники явно посерьезнее, смотрю так по высерам.
Украинские новости читаю на данном ресурсе, повадился один раз случайно, теперь привык
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