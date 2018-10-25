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Кабмін повідомив, коли очікують
початок роботи Фонду...

Кабмін повідомив, коли очікують початок роботи Фонду...
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:12

Кабмін повідомив, коли очікують початок роботи Фонду...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті Міністрів України очікують, що Фонд енергоефективності почне свою повноцінну роботу в першому кварталі 2019 року.

Дивися повний текст Кабмін повідомив, коли очікують початок роботи Фонду енергоефективності.
R2
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