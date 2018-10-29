Кожен п'ятий росіянин старший за 60 років взяв у банку як мінімум один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів.
Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25
Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
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Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25
Какой-то абсурд, не налазящий на голову. Но учитывая, что это расея, эти пенсионеры попросту или мертвые души, или не знают о том, что у них есть кредит.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45
Просто чудовищная сумма.
Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте на 1/9/2018 г
Всего - 7 645 959 млн. рублей
Т.е. 7 ТРИЛЛИОНОВ 645 МИЛЛИАРДОВ рублей. Это ж сколько же взяли новых
кредитов для покрытия старых? МЕНЕЕ 0,1%. О, ужас-ужас.
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