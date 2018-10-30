Кожен п'ятий росіянин старший за 60 років взяв у банку як мінімум один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів.
Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25
Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25
Какой-то абсурд, не налазящий на голову. Но учитывая, что это расея, эти пенсионеры попросту или мертвые души, или не знают о том, что у них есть кредит.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45
Просто чудовищная сумма.
Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте на 1/9/2018 г
Всего - 7 645 959 млн. рублей
Т.е. 7 ТРИЛЛИОНОВ 645 МИЛЛИАРДОВ рублей. Это ж сколько же взяли новых
кредитов для покрытия старых? МЕНЕЕ 0,1%. О, ужас-ужас.
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40
Это ты кому? Ты статью читал, прежде чем откаментить своими воспаленными линками? Совсем совсем непонятно, что речь о "Середній розмір боргу пенсіонерів (60 років і більше) становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів)." ?
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:58
судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:58
Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
Такой статистики нет. Важно отношение просроченной задолжности к ее сумме. Показатель вполне здоровый ~5%. А вот разница ставок русских кредитов/депозитов ~50% (относительная, т.е. 11% vs 7%). Вот на этой разнице росбанки и "выживают"
А пенсы что ж... Два-три раза перекредитовался и ... хватит. Бог простит.
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