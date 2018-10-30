Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

Додано: Сер 31 жов, 2018 07:57

А чего все так перевозбудились? Типа у нас всё совсем по другому??? Да каждый уже сто раз заложил и перезаложил всё до последних трусов, отключил дверной звонок, сменил номер телефона, и по ночам тихо молится что-бы двери не выломали и в лес не вывезли. Я вот лично не знаю не одного человека среди всех своих знакомых, который бы не влез в кредиты и не пытался прятаться потом. И не важен статус или социальное положение, занимать- это в крови. Раньше у друзей и соседей, а теперь у банков, коллекторов и частных контор. Что касается пенсионеров- абсолютно та-же фигня. Пытаются выжить, закладывают жильё, берут кредиты, которые естественно не в состоянии вернуть, а потом на лавочках напротив дома жизнь свою заканчивают. Все верят в законы, в святое "Не посмеют из последнего жилья выгнать с детьми или инвалидами", а гонят, и аж бегом! Вот только не афишируют этого, не за чем. А народ в большинстве своем глуп, и смело влазит в неподъемные кредиты с единственной надеждой всех кинуть, ничего не вернуть, перепрятаться и остаться безнаказанным. Но так в реальном мире не бывает. За всеми рано или поздно приходят, и летят с поджопниками на улицу. Ну и естественно проклинают власть, полицию и весь мир за несправедливость, совсем забыв как совсем недавно за взятые у банка деньги рыгали черной икрой на Канарах, покупали Мерседесы, и корчили перед соседями и друзьями из себя мегаумных крутых бизнесменов. Мозг надо почаще включать, а не через забор за соседями подсматривать. Вас реально беспокоят кредиты их пенсионеров? А свои вы погасили уже все, коммуналку оплатили по полной, холодильник забит, и жена с детьми шикарно одеты и по жизни устроены? Нет??? Так на кой хрен вы сами с собой разобраться не можете, а под забор, с такой блаженной радостью, при каждом удобном случае гадите?