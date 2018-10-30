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Росіяни встановили рекорд з
кредитів для погашення...

Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25

Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п'ятий росіянин старший за 60 років взяв у банку як мінімум один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів.

Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25

Какой-то абсурд, не налазящий на голову. Но учитывая, что это расея, эти пенсионеры попросту или мертвые души, или не знают о том, что у них есть кредит.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45

  locustsucol написав:Какой-то абсурд, не налазящий на голову. Но учитывая, что это расея, эти пенсионеры попросту или мертвые души, или не знают о том, что у них есть кредит.

Росіяни за перше півріччя 2018 року набрали нових кредитів для покриття старих на 68,3 мільярда рублів (1,04 мільярда доларів).

Просто чудовищная сумма.
Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте на 1/9/2018 г
Всего - 7 645 959 млн. рублей
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... ID=302-02M
Т.е. 7 ТРИЛЛИОНОВ 645 МИЛЛИАРДОВ рублей. Это ж сколько же взяли новых
кредитов для покрытия старых? МЕНЕЕ 0,1%. О, ужас-ужас.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40

Это ты кому? Ты статью читал, прежде чем откаментить своими воспаленными линками? Совсем совсем непонятно, что речь о "Середній розмір боргу пенсіонерів (60 років і більше) становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів)." ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:58

судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:58

Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

  Волгарь написав:Это ж сколько же взяли новых
кредитов для покрытия старых? МЕНЕЕ 0,1%.

Такой статистики нет. Важно отношение просроченной задолжности к ее сумме. Показатель вполне здоровый ~5%. А вот разница ставок русских кредитов/депозитов ~50% (относительная, т.е. 11% vs 7%). Вот на этой разнице росбанки и "выживают" :)
А пенсы что ж... Два-три раза перекредитовался и ... хватит. Бог простит.
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 07:57

Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

А чего все так перевозбудились? Типа у нас всё совсем по другому??? Да каждый уже сто раз заложил и перезаложил всё до последних трусов, отключил дверной звонок, сменил номер телефона, и по ночам тихо молится что-бы двери не выломали и в лес не вывезли. Я вот лично не знаю не одного человека среди всех своих знакомых, который бы не влез в кредиты и не пытался прятаться потом. И не важен статус или социальное положение, занимать- это в крови. Раньше у друзей и соседей, а теперь у банков, коллекторов и частных контор. Что касается пенсионеров- абсолютно та-же фигня. Пытаются выжить, закладывают жильё, берут кредиты, которые естественно не в состоянии вернуть, а потом на лавочках напротив дома жизнь свою заканчивают. Все верят в законы, в святое "Не посмеют из последнего жилья выгнать с детьми или инвалидами", а гонят, и аж бегом! Вот только не афишируют этого, не за чем. А народ в большинстве своем глуп, и смело влазит в неподъемные кредиты с единственной надеждой всех кинуть, ничего не вернуть, перепрятаться и остаться безнаказанным. Но так в реальном мире не бывает. За всеми рано или поздно приходят, и летят с поджопниками на улицу. Ну и естественно проклинают власть, полицию и весь мир за несправедливость, совсем забыв как совсем недавно за взятые у банка деньги рыгали черной икрой на Канарах, покупали Мерседесы, и корчили перед соседями и друзьями из себя мегаумных крутых бизнесменов. Мозг надо почаще включать, а не через забор за соседями подсматривать. Вас реально беспокоят кредиты их пенсионеров? А свои вы погасили уже все, коммуналку оплатили по полной, холодильник забит, и жена с детьми шикарно одеты и по жизни устроены? Нет??? Так на кой хрен вы сами с собой разобраться не можете, а под забор, с такой блаженной радостью, при каждом удобном случае гадите?
ASDF
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:31

Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

На самом деле, тут все очень просто. В РФ сейчас большая конкуренция между банками, которые предлагают очень популярную услугу - перекредитование под более низкий процент. Многие этим воспользовались. Вот и вся сенсация. :)
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:51

Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

ASDF написав:А чего все так перевозбудились? Типа у нас всё совсем по другому??? Да каждый уже сто раз заложил и перезаложил всё до последних трусов, отключил дверной звонок, сменил номер телефона, и по ночам тихо молится что-бы двери не выломали и в лес не вывезли. Я вот лично не знаю не одного человека среди всех своих знакомых, который бы не влез в кредиты и не пытался прятаться потом. И не важен статус или социальное положение, занимать- это в крови. Раньше у друзей и соседей, а теперь у банков, коллекторов и частных контор. Что касается пенсионеров- абсолютно та-же фигня. Пытаются выжить, закладывают жильё, берут кредиты, которые естественно не в состоянии вернуть, а потом на лавочках напротив дома жизнь свою заканчивают. Все верят в законы, в святое "Не посмеют из последнего жилья выгнать с детьми или инвалидами", а гонят, и аж бегом! Вот только не афишируют этого, не за чем. А народ в большинстве своем глуп, и смело влазит в неподъемные кредиты с единственной надеждой всех кинуть, ничего не вернуть, перепрятаться и остаться безнаказанным. Но так в реальном мире не бывает. За всеми рано или поздно приходят, и летят с поджопниками на улицу. Ну и естественно проклинают власть, полицию и весь мир за несправедливость, совсем забыв как совсем недавно за взятые у банка деньги рыгали черной икрой на Канарах, покупали Мерседесы, и корчили перед соседями и друзьями из себя мегаумных крутых бизнесменов. Мозг надо почаще включать, а не через забор за соседями подсматривать. Вас реально беспокоят кредиты их пенсионеров? А свои вы погасили уже все, коммуналку оплатили по полной, холодильник забит, и жена с детьми шикарно одеты и по жизни устроены? Нет??? Так на кой хрен вы сами с собой разобраться не можете, а под забор, с такой блаженной радостью, при каждом удобном случае гадите?
Сочувствую, что у вас такой круг общения, но не надо его экстраполировать на всех
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:59

  Faceless написав:Сочувствую, что у вас такой круг общения, но не надо его экстраполировать на всех
Парадокс, но среди моих знакомых русских таких тоже нет - так может все это брехня? И про русских, и про украинцев, и про вывески на каждом углу в Киеве. Может мы в разных Киевах живем?
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