Кожен п'ятий росіянин старший за 60 років взяв у банку як мінімум один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів.
Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25
Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення кредитів - ЗМІ.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:25
Какой-то абсурд, не налазящий на голову. Но учитывая, что это расея, эти пенсионеры попросту или мертвые души, или не знают о том, что у них есть кредит.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:45
Просто чудовищная сумма.
Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте на 1/9/2018 г
Всего - 7 645 959 млн. рублей
Т.е. 7 ТРИЛЛИОНОВ 645 МИЛЛИАРДОВ рублей. Это ж сколько же взяли новых
кредитов для покрытия старых? МЕНЕЕ 0,1%. О, ужас-ужас.
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40
Это ты кому? Ты статью читал, прежде чем откаментить своими воспаленными линками? Совсем совсем непонятно, что речь о "Середній розмір боргу пенсіонерів (60 років і більше) становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів)." ?
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:58
судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:58
Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
Такой статистики нет. Важно отношение просроченной задолжности к ее сумме. Показатель вполне здоровый ~5%. А вот разница ставок русских кредитов/депозитов ~50% (относительная, т.е. 11% vs 7%). Вот на этой разнице росбанки и "выживают"
А пенсы что ж... Два-три раза перекредитовался и ... хватит. Бог простит.
Додано: Сер 31 жов, 2018 07:57
Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
А чего все так перевозбудились? Типа у нас всё совсем по другому??? Да каждый уже сто раз заложил и перезаложил всё до последних трусов, отключил дверной звонок, сменил номер телефона, и по ночам тихо молится что-бы двери не выломали и в лес не вывезли. Я вот лично не знаю не одного человека среди всех своих знакомых, который бы не влез в кредиты и не пытался прятаться потом. И не важен статус или социальное положение, занимать- это в крови. Раньше у друзей и соседей, а теперь у банков, коллекторов и частных контор. Что касается пенсионеров- абсолютно та-же фигня. Пытаются выжить, закладывают жильё, берут кредиты, которые естественно не в состоянии вернуть, а потом на лавочках напротив дома жизнь свою заканчивают. Все верят в законы, в святое "Не посмеют из последнего жилья выгнать с детьми или инвалидами", а гонят, и аж бегом! Вот только не афишируют этого, не за чем. А народ в большинстве своем глуп, и смело влазит в неподъемные кредиты с единственной надеждой всех кинуть, ничего не вернуть, перепрятаться и остаться безнаказанным. Но так в реальном мире не бывает. За всеми рано или поздно приходят, и летят с поджопниками на улицу. Ну и естественно проклинают власть, полицию и весь мир за несправедливость, совсем забыв как совсем недавно за взятые у банка деньги рыгали черной икрой на Канарах, покупали Мерседесы, и корчили перед соседями и друзьями из себя мегаумных крутых бизнесменов. Мозг надо почаще включать, а не через забор за соседями подсматривать. Вас реально беспокоят кредиты их пенсионеров? А свои вы погасили уже все, коммуналку оплатили по полной, холодильник забит, и жена с детьми шикарно одеты и по жизни устроены? Нет??? Так на кой хрен вы сами с собой разобраться не можете, а под забор, с такой блаженной радостью, при каждом удобном случае гадите?
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:31
Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
На самом деле, тут все очень просто. В РФ сейчас большая конкуренция между банками, которые предлагают очень популярную услугу - перекредитование под более низкий процент. Многие этим воспользовались. Вот и вся сенсация.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:51
Re: Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
Сочувствую, что у вас такой круг общения, но не надо его экстраполировать на всех
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:59
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