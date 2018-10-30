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Росіяни встановили рекорд з
кредитів для погашення...

Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:02

  redmax11 написав:судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))

Если пойти дальше, то "запоребриковые" жители США вообще неясно, как выживают - студенческие кредиты, ипотеки. А тут еще Федрезерв предательски поднимает ставки, к которым привязана ипотека. Как же жить то??
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:09

Это ты кому? Ты статью читал, прежде чем откаментить своими воспаленными линками? Совсем совсем непонятно, что речь о "Середній розмір боргу пенсіонерів (60 років і більше) становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів)." ?

А ТЫ мне не тычь, неуч. В РФ 40 млн. пенсионеров, и будь у каждого долг в 100 тыс, только их задолженность составила бы 30% от суммы, занятой в банках всем населением страны.
  redmax11 написав:судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))

Выражая бурную радость по поводу задолженности российского населения, Вы откровенно плохо подготовились к обсуждению темы.
Во-первых, ВВП РФ в 18-ом -около 102 трлн. рублей, т.е. сумма задолженности перед банками россиян не 20, а менее 14% ВВП.
Во-вторых,
Вклады (депозиты) физических лиц на 1/10/2018 (млн. рублей)
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... =ITM_30761
в рублях 21 257 544
в иностранной валюте и драгоценных металлах 5 780 945
Или более 27 трлн. рублей совокупно, т.е. на каждый полученный рубль кредитов население положило на депозиты почти 2. И, слава Богу, сбережения собственного населения, а не займы заграничных банков теперь основа фондирования БС РФ.
В третьих, 95 тыс. рублей (1500 долларов) кредитной задолженности на каждого россиянина - вещь серьезная (чуть более 2-х месячных з/п или чуть менее 3-х месячных среднедушевых доходов)
Правда, например, задолженность граждан светоча демократии - 90% ВВП, а среднедушевой долг - почти в 40 раз больше российского (2 СРЕДНЕГОДОВЫХ зарплаты в США). И никакой тревоги это не вызывает.
http://usdebtclock.org/
В-четвертых, весьма интересна динамика сбережений постсоветских стран.
30 лет назад сумма вкладов жителей УССР в Сбербанк СССР составляла 65,5 млрд. СОВЕТСКИХ рублей - 1 270 рублей на человека, в РСФСР 169 млрд. -
1 150, т.е. разница была 1,1 к 1.
В первом квартале 18-го сумма гривневых депозитов населения на Украине составляла 245 млрд., валютных -8,6 млрд. долларов, что с учетом роста на 1/10 вряд ли сильно превышает 500 млрд. гривен, т.е. в 22,5 раза меньше суммы депозитов физлиц в РФ, или на душу населения 1 к 5.
Наконец, в-пятых, что говорить о БС, когда внешний долг целой страны - 115 млрд. долларов. Казалось бы, вся эта сумма должна как минимуму пойти на прирост ВВП, но он, увы, в 18-ом, вряд ли превысит 130 млрд.
Т.е. деньги прошли через страну транзитом, оставив после себя только выплату кредитов и процентов по ним.
Может есть смысл, чем ломать копья в спорах о судьбе несчастных россиян, задавленных кредитами, разобраться в судьбе ЭТИХ ДЕНЕГ?
Волгарь
 
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