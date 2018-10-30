Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

Додано: Сер 31 жов, 2018 11:13

nik1 написав: Может кому-то интересно? В СССР процент по кредиту для населения составлял 1- 3% в большинстве случаев. Наверное сейчас посвященные объяснят почему сейчас 20-30% и насколько это великолепно !!! Но я думаю, что коммерческий кредит плюс "бессовестная" реклама это дополнительный элемент эксплуатации людей. Причем, чем более зависима страна, тем выше эксплуатация. А если это помножить на реформу "образования" и частных коллекторов, то вырисовывается картина светлого будущего глобализации. Вот уже и в Киеве тепло и горячая вода не везде. Жуть. Может кому-то интересно? В СССР процент по кредиту для населения составлял 1- 3% в большинстве случаев. Наверное сейчас посвященные объяснят почему сейчас 20-30% и насколько это великолепно !!! Но я думаю, что коммерческий кредит плюс "бессовестная" реклама это дополнительный элемент эксплуатации людей. Причем, чем более зависима страна, тем выше эксплуатация. А если это помножить на реформу "образования" и частных коллекторов, то вырисовывается картина светлого будущего глобализации. Вот уже и в Киеве тепло и горячая вода не везде. Жуть.

Как покупают автомобиль в СССР.

Человек приходит в офис, записывается, и чиновник говорит ему:

- Ровно через 10 лет, день в день приходите с деньгами и получите машину.

- До обеда или после?

- Послушайте, это же будет через 10 лет, не все ли равно?

- Сантехник обещал зайти до обеда...

Вы забываете одну простую истину - в СССР, кроме денег, для покупки большинства товаров длительного пользования(автомобили/дачи/квартиры/бытовая техника) нужно было иметь ПРАВО НА ПОКУПКУ, часто при невозможности купить что-либо, имея деньги.Для покупки автомобиля нужно было отстоять в многолетней очереди, и кредитов на эти цели никто не давал в принципе.Не случайно, в бытность свою президентом США, Р. Рейган мастерски рассказывал вот такой анекдот:Единственная возможность купить квартиру - вступить в ЖСК, что требовало, во-первых весьма стесненных жизненных условий (не более 6,5 м2 на члена семьи), во-вторых, наличия самого кооператива, обычно по месту работы. И лишь после этого можно было получить кредит на первый взнос - примерно 10% от суммы.В кредит можно было купить, например, цветной телевизор, стоивший 755 руб (3 хороших месячных оплаты), но далеко не все модели. Лучшие, вроде Рубина, в кредит не продавались.