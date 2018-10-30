Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
redmax11 написав:судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))
Если пойти дальше, то "запоребриковые" жители США вообще неясно, как выживают - студенческие кредиты, ипотеки. А тут еще Федрезерв предательски поднимает ставки, к которым привязана ипотека. Как же жить то??
Это ты кому? Ты статью читал, прежде чем откаментить своими воспаленными линками? Совсем совсем непонятно, что речь о "Середній розмір боргу пенсіонерів (60 років і більше) становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів)." ?
А ТЫ мне не тычь, неуч. В РФ 40 млн. пенсионеров, и будь у каждого долг в 100 тыс, только их задолженность составила бы 30% от суммы, занятой в банках всем населением страны.
redmax11 написав:судя по статистике из отчета ЦБ, физлица запоребриковые прижаты долгами на сумму в 14 трлн рублей, что равно почти 20% их ВВП за 2017 год. Неплохо. Так держать. А ведь там в очереди к царю за подаянием еще и юрлица стоят, плюс поддержание мифа о величии дорогого стоит. Неудивительно теперь, почему узкоглазые "трактористы", приезжая на Донбасс воевать, говорят что в Макеевке и Торезе все чисто и как в Европе)))
Выражая бурную радость по поводу задолженности российского населения, Вы откровенно плохо подготовились к обсуждению темы. Во-первых, ВВП РФ в 18-ом -около 102 трлн. рублей, т.е. сумма задолженности перед банками россиян не 20, а менее 14% ВВП. Во-вторых, Вклады (депозиты) физических лиц на 1/10/2018 (млн. рублей) http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... =ITM_30761 в рублях 21 257 544 в иностранной валюте и драгоценных металлах 5 780 945 Или более 27 трлн. рублей совокупно, т.е. на каждый полученный рубль кредитов население положило на депозиты почти 2. И, слава Богу, сбережения собственного населения, а не займы заграничных банков теперь основа фондирования БС РФ. В третьих, 95 тыс. рублей (1500 долларов) кредитной задолженности на каждого россиянина - вещь серьезная (чуть более 2-х месячных з/п или чуть менее 3-х месячных среднедушевых доходов) Правда, например, задолженность граждан светоча демократии - 90% ВВП, а среднедушевой долг - почти в 40 раз больше российского (2 СРЕДНЕГОДОВЫХ зарплаты в США). И никакой тревоги это не вызывает. http://usdebtclock.org/ В-четвертых, весьма интересна динамика сбережений постсоветских стран. 30 лет назад сумма вкладов жителей УССР в Сбербанк СССР составляла 65,5 млрд. СОВЕТСКИХ рублей - 1 270 рублей на человека, в РСФСР 169 млрд. - 1 150, т.е. разница была 1,1 к 1. В первом квартале 18-го сумма гривневых депозитов населения на Украине составляла 245 млрд., валютных -8,6 млрд. долларов, что с учетом роста на 1/10 вряд ли сильно превышает 500 млрд. гривен, т.е. в 22,5 раза меньше суммы депозитов физлиц в РФ, или на душу населения 1 к 5. Наконец, в-пятых, что говорить о БС, когда внешний долг целой страны - 115 млрд. долларов. Казалось бы, вся эта сумма должна как минимуму пойти на прирост ВВП, но он, увы, в 18-ом, вряд ли превысит 130 млрд. Т.е. деньги прошли через страну транзитом, оставив после себя только выплату кредитов и процентов по ним. Может есть смысл, чем ломать копья в спорах о судьбе несчастных россиян, задавленных кредитами, разобраться в судьбе ЭТИХ ДЕНЕГ?
Может кому-то интересно? В СССР процент по кредиту для населения составлял 1- 3% в большинстве случаев. Наверное сейчас посвященные объяснят почему сейчас 20-30% и насколько это великолепно !!! Но я думаю, что коммерческий кредит плюс "бессовестная" реклама это дополнительный элемент эксплуатации людей. Причем, чем более зависима страна, тем выше эксплуатация. А если это помножить на реформу "образования" и частных коллекторов, то вырисовывается картина светлого будущего глобализации. Вот уже и в Киеве тепло и горячая вода не везде. Жуть.
nik1 написав:Может кому-то интересно? В СССР процент по кредиту для населения составлял 1- 3% в большинстве случаев. Наверное сейчас посвященные объяснят почему сейчас 20-30% и насколько это великолепно !!! Но я думаю, что коммерческий кредит плюс "бессовестная" реклама это дополнительный элемент эксплуатации людей. Причем, чем более зависима страна, тем выше эксплуатация. А если это помножить на реформу "образования" и частных коллекторов, то вырисовывается картина светлого будущего глобализации. Вот уже и в Киеве тепло и горячая вода не везде. Жуть.
Вы забываете одну простую истину - в СССР, кроме денег, для покупки большинства товаров длительного пользования(автомобили/дачи/квартиры/бытовая техника) нужно было иметь ПРАВО НА ПОКУПКУ, часто при невозможности купить что-либо, имея деньги. Для покупки автомобиля нужно было отстоять в многолетней очереди, и кредитов на эти цели никто не давал в принципе. Не случайно, в бытность свою президентом США, Р. Рейган мастерски рассказывал вот такой анекдот: Как покупают автомобиль в СССР. Человек приходит в офис, записывается, и чиновник говорит ему: - Ровно через 10 лет, день в день приходите с деньгами и получите машину. - До обеда или после? - Послушайте, это же будет через 10 лет, не все ли равно? - Сантехник обещал зайти до обеда... Единственная возможность купить квартиру - вступить в ЖСК, что требовало, во-первых весьма стесненных жизненных условий (не более 6,5 м2 на члена семьи), во-вторых, наличия самого кооператива, обычно по месту работы. И лишь после этого можно было получить кредит на первый взнос - примерно 10% от суммы. В кредит можно было купить, например, цветной телевизор, стоивший 755 руб (3 хороших месячных оплаты), но далеко не все модели. Лучшие, вроде Рубина, в кредит не продавались.
Половина населения вынуждена выпрашивать субсидию (подачку!!!) - это ненормально. Как нужно народ заболтать, чтобы он осознал, что не в состоянии заработать на тепло и горячую воду. Это просто стыдобище.