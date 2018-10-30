Росіяни встановили рекорд з кредитів для погашення...

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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:12
Волгарь. Рекомендую почитать «Гроздья гнева» — роман Джона Стейнбека, лауреата Пулитцеровской и Нобелевской премий. Многие на столько зашорены, что "голодомор" представляют только в СССР. Оказывается это и в США было. Не знаю, чем с физиологической точки зрения "демократический голодомор" лучше? А знать это людям нужно, что бы подготовиться к соответствующим событиям, не отвлекаясь на сказки о гиперлупах и электромобилях из уст Омеляна. Думаю нужно готовить "буржуйки" и сало консервировать.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:17
Это на Украине - в РФ ситуация совершенно другая
Жилой фонд России 1980-2015 г.г. млн. м2
1991 - 2 449
2015 - 3 581
Плюс за 16-18-ый год введено (с учетом выбытия) еще около 230 млн. м2, итого 3 800 на конец этого года. Т.е. построенное к моменту краха СССР жилье - максимум 2/3, если, конечно, не учитывать дома, построенные до революции.
Да, только из 130 млн. работающих, рабочих было 30%. А большинство бюджетников, например, не получали квартиры НИ РАЗУ В ЖИЗНИ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:42
65-90 - не в этом суть. Речь о том, что втиснутая "свобода" выбора оказывается на деле "демократическим рабством" для подавляющего большинства населения. В 70е уровень жизни в УССР был как в Португалии, а сравнение с Китаем и Турцией почти ругательством. Вам ведь не надо объяснять, что при "безграничной" свободе в Украине 70% населения по критериям ООН нищие.
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