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Депозити monobank: як оформити і скільки можна заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Щоб стати клієнтом monobank, потрібен смартфон на системі Android 4.4 і вище або iPhone з версією iOS 10.0 і вище.
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