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ВВП єврозони зріс на 0,2%
мінімальними за 4 роки темпами

ВВП єврозони зріс на 0,2% мінімальними за 4 роки темпами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:46

ВВП єврозони зріс на 0,2% мінімальними за 4 роки темпами

Пропонуємо до обговорення:
Економіка 19 країн єврозони в третьому кварталі 2018 року зросла на 0,2%.

Дивися повний текст ВВП єврозони зріс на 0,2% мінімальними за 4 роки темпами.
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