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Це може стати ударом для людей: експерт про заяву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.
Дивися повний текст Це може стати ударом для людей: експерт про заяву \"Укрпошти\" про відмову доставляти пенсії
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:52
"Доставляет" пенсию исключительно Укрпочта. Банки ее только выдают.
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Cris
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