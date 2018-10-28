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У Києві через помилку програмного
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У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:23

У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки...

Пропонуємо до обговорення:
Після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад.

Дивися повний текст У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:23

Из-за ошибки программного обеспечение не произошло не начисление премий руководителям Нафтогаза.
ruvex
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