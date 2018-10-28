Після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад.
Дивися повний текст У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:23
У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:23
Из-за ошибки программного обеспечение не произошло не начисление премий руководителям Нафтогаза.
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