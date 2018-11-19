Після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад.
Дивися повний текст У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:23
У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві через помилку програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:23
Из-за ошибки программного обеспечение не произошло не начисление премий руководителям Нафтогаза.
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:55
Прийшла платіжка за опалення за жовтень 2018 (з 22.10-31.10 - за 10 днів).
м.Київ, Дарницький район
Виникли питання:
1. Чому весь рік у (за минулий опалювальний сезон січень-квітень) у ній значилось "Опалювальна площа будинку - 7560.75 м.кв", а за жовтень 2018 р. вже значиться площа будинка 1897,45 м.кв. Будинок що усох за 6 місяців майже у чотири рази?
2. Незрозуміла сума платежа. За 10 днів досить теплої погоди жовтня нарахували 903,71 грн. Коли у порівнянні за січень 2018 р. (увесь місяць !) - 1249,36 грн., за лютий - 1247,83 грн., за березень - 1209,14 грн. Чи незавелика сума за 10 днів у порівнянні за цілий місяць морозної зимової погоди минулого опалювального сезону, до тогож ціна поки не змінювалаяся.
І до речі, якщо зауважити на спожиті Гкалорії, то батареї ледве теплі, набагато гірше оплюють, ніж у минулому періоді, а споживання нараховано більше
Це надмірне нарахування відбулося через маніпулювання загальною площею будинка, коли загальну кількість спожитих калорій розподілили не на 7560,75 м.кв., а на 1897,45. Тому вийшло, що кожний квадратний метро спожив відповідно у 4 рази більше тепла. І рахунок за тепло відповідно у чотири рази завищений.
Вот так - тарифы вроде не подняли, но посчитали все равно, как им нужно - в 4 раза завысили
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